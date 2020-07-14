ليبيا – أعلن وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري النائب أحمد فؤاد اباظة تأييده لتصريحات المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري التي قال فيها إن تركيا تستغل الفوضى السياسية التي سببها تنظيم الإخوان في ليبيا وتسعى إلى تثبيت تنظيم الإخوان على الأراضي الليبية للسيطرة على النفط الليبي لإنقاذ اقتصادها المنهار.

اباظة وفي بياناً له اليوم الثلاثاء وفقاً لما نقلته صحيفة “الدستور” المصرية قال إنه بعد فشل مشروع النظام الارهابي التركي ممثلا في سرطان الدم والإرهاب والنظام القطري الإرهابي يسعى إلى إحياء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخل عدد من الدول العربية.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد يريدان إحياء جماعة الإخوان الإرهابية داخل ليبيا، مؤكدا أنه إذا وجدت الدم والدمار والخراب في أي دولة أو مكان داخل المنطقة فاعرف أنه وراء ذلك كل من نظام أردوغان وتميم.

ووجه التحية والتقدير للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي الليبية.

وكيل أول لجنة الشؤون العربية طالب من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي الشقيق الوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني الليبي حتى يتم تحرير كامل الأراضي الليبية من دنس ورجس قوى الشر والظلام والإرهاب.