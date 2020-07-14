ليبيا – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الإثنين إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، داعياً لاستئناف الحوار بشكل فوري في ليبيا وبدء العملية السياسية.

الرئيس الفرنسي دعا في كلمته بمناسبة العيد الوطني الفرنسي وفقاً لوكالة ” سبوتنيك” الروسية إلى تشكيل سياسة أوروبية مشتركة من أجل المتوسط، قائلا: “لا يمكن أن يحل السلام الدائم في المتوسط من دون أوروبا ولا يمكن أن نقبل بأن يٌقرر مصيرنا من قبل دول أجنبية”.

وقال: “إن استقرار ليبيا أساسي من أجل أمن أوروبا والساحل الأفريقي ولا حل عسكرياً للأزمة الليبية وأدعو إلى استئناف الحوار فوراً وبدء العملية السياسية”.