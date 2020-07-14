مصر – واصل سعر بيع الدولار الهبوط أمام الجنيه المصري، حيث وصل إلى 15.90 جنيه في بعض البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.

ويواصل الدولار سلسلة الانخفاضات بدعم من زيادة تدفقات العملة الصعبة، خصوصا في أدوات الدين الحكومية ومن القروض الخارجية.

وتراجع متوسط سعر الدولار قرشين مقابل الجنيه ليصل إلى 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.90 جنيه للشراء، و 16 جنيها للبيع.

وأفاد تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري أن الجنيه المصري تمكن طوال الأعوام الثلاثة الماضية، من الحفاظ على مستوى أدائه الجيد ليظل الأكثر تماسكا بين عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار.

وأوضح مجلس الوزراء أن أداء الجنيه المصري تحسن ليصبح أفضل العملات أداء أمام الدولار خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2020، وذلك بمعدل 10.8 بالمائة، تليه عملة تايلاند بمعدل تحسن 8.9 بالمائة أمام الدولار، والفلبين بمعدل تحسن 1.3 بالمائة، وماليزيا بمعدل تحسن 0.2 بالمائة.

وقال إن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بمصر تعاود الارتفاع في يونيو 2020، وذلك بنسبة 6.1 بالمائة، لتصل إلى 38.2 مليار دولار، بنهاية يونيو 2020، بعدما كانت 36 مليار دولار في نهاية مايو 2020.

وكانت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بمصر قد سجلت تراجعا بنسبة 2.7 بالمائة خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 36 مليار دولار، بعدما كانت 37 مليار دولار في نهاية أبريل.

المصدر: وكالات