مصر تعلن عن طرح مزايدة جديدة للبحث عن الذهب بعد اكتشاف منجم ضخم

مصر تعلن عن طرح مزايدة جديدة للبحث عن الذهب بعد اكتشاف منجم ضخم

مصر – أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، عن طرح مزايدة جديدة لاستخراج الذهب في مصر.

وأشار الوزير المصري في تصريحات صحفية إلى أن برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين يمضي بنجاح في مصر حيث ساهم في تنفيذ العديد من الإصلاحات المهمة على الصعيدين التشريعي والاستثماري.

وأكد الملا “أهمية الكشف الجديد للذهب في منطقة جبل “إيقات” بصحراء مصر الشرقية، في تحفيز الاستثمار بمصر في البحث عن الذهب واستغلاله وجذب مستثمرين في هذا المجال، خاصة وأن المناخ مهيئ بقوة للاستثمار، بعد نجاح الإصلاحات الاقتصادية و توافر عوامل الاستقرار والجذب الاستثماري في الدولة المصرية”.

وكانت مصر قد أعلنت في 30 يونيو الماضي عن تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أونصة من الذهب.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة “شلاتين” للثروة المعدنية.

وقالت إن “نسبة الاستخلاص تبلغ 95 بالمئة، التي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار”.

المصدر: وكالات