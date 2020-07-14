الولايات المتحدة – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير لشجار بين متسابقي “ناسكار” بعد حادث اصطدام، لينتهي السباق في الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك السائقين لمعايير التباعد الاجتماعي.

وحاول السائق نوح جريجسون تجاوز هاريسون بيرتون في منتصف مضمار السباق الدائري، لكن بيرتون لم يسمح لمنافسه بتجاوزه، ونتيجة لذلك، اصطدم المتسابقان وخسرا مواقعهما في السباق.

وبعد انتهاءالسباق، تجادل السائقان حول ماحدث، ومن المذنب بخسارتهما، ليتحول الجدال إلى معركة تبادلا فيها اللكمات، وحاول الحاضرون من السائقين والفنيين فض الاشتباك.

وتعد سباقات “ناسكار” من أكثر السباقات إثارة في الولايات المتحدة، وتضم مجموعة من السيارات داخل مضمار أو حلبة، تتنافس فيما بينها طوال العام بمعدل 36 سباقا. وتعد هذه الرياضة مشهورة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجود مسابقات خاصة بـ “ناسكار” في كل من كندا والمكسيك.

ويتألف مصطلح ناسكار NASCAR من الأحرف الأولى لعبارة “National Association for Stock Car Auto Racing” التي تعني بالعربية (الاتحاد القومي لسباقات السيارات القياسية).

المصدر: eurosport.ru