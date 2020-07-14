سوريا – أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية، اليوم الثلاثاء، عن مزايدة علنية بالظرف المختوم، لإشغال وتجهيز 7 أسواق حرة، وفقا لإعلان نشرته المؤسسة على صفحتها في “فيسبوك”.

وتشمل المزايدة مركز جديدة يابوس الحدودي، ومركز نصيب الحدودي، ومرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس، ومطار دمشق الدولي، ومطار اللاذقية الدولي، ومطار حلب الدولي.

ووفقا للإعلان فإن مدة الاستثمار تبلغ خمس سنوات قابلة للتجديد ببدل جديد وفق الشروط الخاص باستثمار الأسواق الحرة.

كما أنه مطلوب تأمينات أولية بقيمة نصف مليون دولار تقدم بموجب شيك مصدق، أو كفالة مصرفية من أحد المصارف المعتمدة حاليا، على أن لا تقل مدة صلاحية الكفالة عن 90 يوما بدءا من آخر موعد لقبول تقديم العروض.

المصدر: RT