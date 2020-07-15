ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع علي أبو زعكوك القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين على بيان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الأخير الذي سمح فيه لجمهورية مصر العربية بالتدخل في ليبيا واصفاً إياها بـ”الاسطوانة المشروخة”.

أبوزعكوك أشار خلال تصريح أذيع على قناة ” التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المستشار صالح يكرر ما سبق وتطرق له عند دخوله البرلمان المصري ومحاولته الدعوة للتدخل في ليبيا من داخل برلمان مصر.

وأضاف :” عقيلة صالح يعتبر مقاطع للبرلمان الشرعي الموجود في طرابلس هو ومن معه ومن أيد الهجوم العاصمة على ودعوتهم للمصرين بالتدخل في الشؤون الليبية تعتبر خيانة عظمى يجب أن يحاسبهم عليها الشعب الليبي”.

وأعرب العضو المقاطع الموالي لتركيا عن عدم قبولهم بأي شكل من الأشكال أي تدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا، متهماً الحكومة المصرية بتدخلها الدائم ودعمها لما وصفها بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

كما طالب من وصفهم بـ”الشرفاء من أبناء ليبيا في المنطقة الشرقية” بأن يعلنوا تنديدهم بتصريحات عقيلة صالح التي لا تمثل أي موقف وطني ليبي يحمي التراب الليبي والتنديد بالتدخل الخارجي المزعوم من خلال دعم حفتر ومحاولته عسكرة الدولة والسيطرة عليها حسب زعمه.

واختتم حديثه قائلاً :” هؤلاء يعرفون أن الدخول لليبيا وتعدي الخط الأحمر الذي هو الحدود الليبية في مساعد والسلوم انتهاك للسيادة الليبية ونذكر أي طرف يحاول أن ينتهك السيادة الليبية بأن الليبيين استطاعوا أيام الاستعمار الإيطالي مقارعة إيطاليا نحن كشعب لدينا القدرة على التصدي لأي تدخل أجنبي “.