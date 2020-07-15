فيينا – تجتمع دول “أوبك+” اليوم لاتخاذ قرارا بشأن سياسة الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي.

وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبرى للنفط، فيما يعرف بـ”لجنة المراقبة الوزارية المشتركة” اليوم الأربعاء، بعد الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.

وتخفض دول مجموعة “أوبك+”، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام.

وبعد يوليو الجاري، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

وقالت خمسة مصادر في “أوبك+”، إنه لا توجد توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس المقبل.

وذكر الأمين العام لـ”أوبك” محمد باركيندو هذا الأسبوع أن سوق النفط تقترب من تحقيق توازن.

ويوم الثلاثاء، قالت “أوبك” إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 بعد هبوطه بواقع تسعة ملايين هذا العام.

المصدر: “رويترز”