انجلترا – كشف الموقع الرسمي لليفربول، اليوم الأربعاء، عن عدد من الأرقام والإحصائيات، قبل مواجهة آرسنال، اليوم الأربعاء، على ستاد “الإمارات” ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح الموقع أنه إذا شارك محمد صلاح في مباراة اليوم، سيسجل الظهور رقم 150 مع ليفربول في جميع المسابقات، حيث نجح في تسجيل 94 هدفًا منذ ذلك الحين، ويأتي في المركز الثالث من بين كل الذين لعبوا نفس العدد مع الفريق، فقط يتفوق عليه روجر هانت (102) وجاك باركنسون (95).

ويحتاج صلاح إلى هدف واحد ليصبح أول لاعب من ليفربول منذ روجر هانت في موسم 1965-1966، والرابع فقط في تاريخ النادي، الذي يسجل 20 هدفًا في الدوري في 3 مواسم متتالية.

وأشار إلى أن صلاح وساديو ماني هما أول لاعبين من ليفربول منذ هانت وإيان سانت جون في موسم 1963-1964 يسجلان 20 هدفًا لكل منهما، في الموسم الثالث على التوالي.

وفاز ليفربول في جميع مباريات الدوري الأربعة في لندن هذا الموسم، في تشيلسي، كريستال بالاس، توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد، ولم يسبق له الفوز خلال موسم واحد في 5 مباريات مع أندية لندنية.

ووفقا لذات المصدر، لم يخسر يورجن كلوب في مبارياته الـ8 بالدوري ضد آرسنال، حيث حقق خمس انتصارات وثلاث تعادلات، في ذلك الوقت سجل الريدز 26 هدفًا.

كما أن فوز ليفربول سيجعله الفريق الرابع فقط الذي يفوز بأكثر من 30 مباراة في الدوري في موسم واحد من البريميرليج.

وختم الموقع تقريره بالكشف أن روبرتو فيرمينو سجل 8 أهداف في 9 مباريات ضد الجانرز، أكثر من أي فريق آخر بمسيرته.

وكالات