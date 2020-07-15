فيينا – صعدت أسعار الذهب الأسود، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أمريكية انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 43.12 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.51% عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40.49 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت بشدة الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 8.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ10 من يوليو الجاري، إلى 531 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

فيما هبطت مخزونات البنزين بمقدار 3.6 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 643 ألف برميل.

المصدر: “رويترز” + “نوفوستي”