ارتفاع مستوى التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع

ارتفاع مستوى التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع

انجلترا – أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في الاقتصاد البريطاني ارتفع على نحو غير متوقع في الشهر الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين زاد إلى 0.6 بالمئة في يونيو الماضي، من 0.5 بالمئة في مايو الماضي.

وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض المعدل إلى 0.4 بالمئة.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني في المعتاد الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.4 بالمئة من 1.2 بالمئة في مايو الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يظل المعدل دن تغيير عند 1.2 بالمئة.

المصدر: “رويترز”