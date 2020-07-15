الأردن – أعلنت وزارة الصحة الأردنية، امس عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1198 إصابة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إن الحالات الجديدة تعود لـ 14 أردنيا قدموا قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب في العاصمة عمان.

وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1013 حالة.

وأفادت السلطات بأنه تم إجراء 5647 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 477448 فحصا.

وأكدت أنه رغم انخفاض عدد الإصابات إلا أن خطر الوباء ما زال موجودا، وعلى الجميع ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق “أمان” للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حالات الإصابة في وقت مبكر.

كما أكدت على أهمية تطبيق “صحتك” الذي يزود مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحية وتحذيرات وتنبيهات تتعلق بمستجدات الحالة الوبائية.

المصدر: RT