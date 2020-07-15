ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء آليات التنسيق لعقد مؤتمر ليبي للمصالحة الوطنية يعقد في مدينة سرت خلال المدة القادمة وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج.

كما بحث الثني وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال الاجتماع الاستعدادات الحكومية الجارية للاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس الجيش الوطني الليبي.

وناقش الاجتماع ما يدور في أروقة الأمم المتحدة بشأن اختيار ممثل خاص للأمين العام لهذه المنظمة الدولية في ليبيا فيما أكد الثني على أن الأمر شديد الضرورة للتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن الأزمة الليبية.

كما اطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي الثني على التحركات الأخيرة التي أجراها وكذلك الاتصالات التي جرت على المستوى الإقليمي والدولي وذلك لرفض العدوان التركي الغاشم على ليبيا.