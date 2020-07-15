ليبيا – ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء مع وزيري الداخلية والخارجية المستشار إبراهيم بوشناف وعبدالهادي الحويج أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة الغربية خاصة في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 للعام الحالي لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الغربية من البلاد.

وتضم اللجنة في عضويتها وفق القرار كل من: “وكيل عام وزارة العدل رئيسا، مندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية، عمداء بلديات المنطقة الغربية، ممثلين لإدارات وهيئات ووزارات مختلفة منها وزارة الخارجية والقيادة العامة للجيش الوطني والمخابرات العامة والأمن الداخلي والهلال الأحمر، عضوين مستقلين هما أبوبكر علي حسين ومبروكة جمعة محمد”.

وتتولى اللجنة بحسب القرار جمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة التي شهدتها المنطقة الغربية خاصةً في المدن التي شهدت اشتباكات وحدات الجيش الوطني في مواجهة المجموعات المسلحة التابعة لمجموعات الوفاق المسلحة وهي (ترهونة، قصر بن غشير ، السبيعة، سوق الخميس، العواتة، بني وليد، الشويرف ، صبراتة، صرمان، الجميل، الأصابعة، سرت).

وتحدد اللجنة نوع الانتهاكات التي تُصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للتصنيف الدولي والوطني كما أنيط باللجنة فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة لجمع المعلومات عن الانتهاكات وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة في القرار.