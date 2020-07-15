ليبيا – أعرب نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا والمسؤول عن قطاع النفط والغاز والمياه بالمجلس الشيخ السنوسي الزوي الحليق تأييد المجلس لدعوة البرلمان إلى مصر بالتدخل عسكريا في حال وجدت تهديدات من القوات التركية وقوات حكومة الوفاق للأمن القومي المصري والليبي.

الحليق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء قال :”نحن كمجلس أعلى لقبائل ليبيا داعمون للبرلمان الليبي وللجيش الوطني الليبي وداعمون لوحدة ليبيا وللمصالحة الوطنية وداعمون لوقف إطلاق النار ولوحدة الصف وداعمون للمبادرة التي بادر بها عقيلة صالح لتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين”.

وأضاف :”بخصوص دعوة مجلس النواب لحكومة جمهورية مصر العربية بهذه الدعوة نحن داعمين لا شك ونؤيد ولكن إذا تطلب الأمر نطلب أن يكون تدخلا عربيا وليس تدخلا مصريا فقط لأن قضية ليبيا قضية الوطن العربي وليست قضية مثال ليبيا ومصر وإنما قضية عربية وعاصمة عربية تحتل أمام الملء لذلك نطلب تدخل العرب بصفة عامة والجامعة العربية والدفاع المشترك العربي”.

ولفت إلى أن هناك وفدا رفيع المستوى سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال :”غداً هناك وفد رفيع المستوى برئاستي من المشائخ والأعيان على مستوى ليبيا من الشرق والغرب والجنوب الشرقي والغربي هذا الوفد سيتجه إلى مقابلة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للنقاش معه لتأكيد مطالب البرلمان الليبي”.

الحليق أوضح أن هذا الوفد يتكون من 50 شيخا على مستوى ليبيا وسيغادرون اليوم الأربعاء من مطار بنينا الدولي في بنغازي الساعة 12 متجهين مباشرة إلى القاهرة واللقاء سيكون يوم الخميس والرجوع يوم الجمعة.