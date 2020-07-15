فلسطين – أكد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تلقي المنتخب الوطني دعوتين رسميتين لملاقاة العراق وإيران، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة، خلال أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وقال الرجوب، في تصريحات لصحيفة “الأيام” الفلسطينية: “من حيث المبدأ وافقنا على لقاء العراق، لكن كما يعلم الجميع الأمر مرهون بالأوضاع الصحية، وإن شاء الله تكون الظروف مواتية، ويتمكن الفدائي من التحضير الجيد”.

وتنتظر المنتخب الفلسطيني مباراة بالغة الأهمية أمام سنغافورة، على استاد فيصل الحسيني، في التصفيات الآسيوية.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير في مجموعته، برصيد 4 نقاط، والفوز سيحسن موقعه من أجل مواصلة الصراع على التأهل لبطولة أمم آسيا 2023.

وكانت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق موافقة الاتحاد الفلسطيني، على إقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين، خلال سبتمبر/أيلول المقبل في أربيل.

وكالات