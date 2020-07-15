ليبيا – قال السفير التركي لدى إيطاليا مراد سالم أسنلي إن الوجود التركي في ليبيا قائم على افتراضين قانونيين قرار مجلس الأمن الدولي 2259 وطلب حكومة الوفاق.

أسنلي إدعى خلال لقاءه بالصحفيين بمناسبة ذكرى “الانقلاب التركي الفاشل” في 15 يوليو 2016 وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية:” هناك آخرون يتحركون خارج الشرعية الدولية من خلال انتهاك حظر الأسلحة”.

وزعم أنه “يوجد في ليبيا مرتزقة من تشاد والسودان وسوريا لكننا لا نسيطر على هؤلاء المرتزقة ولا نعرف من هم ومن أين أتوا ومن أجل من يقاتلون”.

واختتم السفير التركي بالادعاء أن : ” الدول الاقليمية هي من تستخدم المرتزقة في ليبيا وليس نحن ووجودنا مكتوب في سيادة القانون” دون أن يشير إلى أكثر من 15 ألف مرتزق سوري بينهم إرهابيين أرسلتهم بلاده إلى ليبيا للقتال في صفوف مسلحي الوفاق وإيقاف تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة.