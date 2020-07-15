ليبيا – اعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق والنائب الحالي في البرلمان المصري محمد العرابي أن قرار التدخل العسكري المصري في ليبيا لا يحتاج إلى قرار من البرلمان لأنه يمثل حالة دفاع عن النفس.

العرابي وفي تصريحات حصرية لوكالة “سبوتنيك “الروسية أمس الثلاثاء قال:” مصر تنظر بقلق للأوضاع في ليبيا ولكن قرار مثل التدخل العسكري يكون بإرادة مصرية وتخطيط مصري وباختيار مصري وليس فقط بدعوة من البرلمان الليبي الشرعي،الأمور تأخذ منحى آخر والقرار مصري بحت خاضع لمقتضيات الأمن القومي المصري”.

وتابع:” أن قرار التدخل في ليبيا لا يحتاج إلى قرار من البرلمان المصري فهناك بالفعل تفويض من البرلمان المصري للقيادة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري وفي حالة ليبيا نحن لا نعلن الحرب على أحد ولكننا ندافع عن أنفسنا وهو قرار في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

البرلماني المصري خلص إلى القول :”إعلان الحرب يحتاج قرار من البرلمان ولكن ليس حالة الدفاع عن النفس وحماية الأمن القومي التي تتطلب من القيادة المصرية اتخاذ القرار الذي تراه في الوقت المناسب”.