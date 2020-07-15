ليبيا – قال رئيس لجنة التواصل الليبية المصرية ومنسق القبائل الليبية الشيخ عادل الفايدي إن تهديد الأمن القومي المصري هو تهديد للأمن القومي العربي بالكامل.

الفايدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أضاف أن دعوة البرلمان للقيادة المصرية بضرورة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات سياسية وعسكرية لحفظ الأمن القومي بالبلدين الشقيقين والمتجاورين إنما يأتي من منطلق الإيمان المطلق بأن التهديد التركي للأمن القومي المصري هو تهديد للأمن القومي العربي بشكله المطلق.

ولفت إلى العلاقة الخاصة التي تجمع البلدين مصر وليبيا باعتبار أن مصر هي أكبر الدول العربية المساندة للشعب الليبي على امتداد تاريخها وهو ما يعني أن ما يهدد أمن ليبيا بالطبيعة هو يهدد أمن مصر.

منسق القبائل الليبية شدد على أن مصر تلعب دورا هاما في الأزمة الليبية من أجل إنهاء الصراع وحقن الدماء وهو ما يفسد المخطط التركي لاحتلال البلاد ونهب ثرواتها، مؤكدا أن القبائل الليبية عن بكرة أبيها ستخرج لصد العدوان التركي على السيادة الليبية وتهديد الأمن القومي المصري.