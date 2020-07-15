ليبيا – قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي إن بيان مجلس النواب الخاص بالترحيب بتدخل الجيش المصري لمنع الغزو التركي للأراضي الليبية نابع من إرادة الشعب.

المصباحي وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” وفقاً لما نقله موقع “صدى البلد” المصري أوضح أن الخطر الذي تتعرض له ليبيا يؤثر على مصر وتركيا تريد العودة للعصر العثماني والجميع يرفض ذلك جملة وتفصيلاً.

وأشار إلى أن مصر على مر العصور تقف بجوار أشقائها ولذلك مجلس النواب توجّه لمصر للوقوف بجوارها في تلك الأزمة والرئيس عبد الفتاح السيسي لن يترك الشعب الليبي في أزمة.

رئيس ديوان المجلس أشار إلى أن ما تقوم به تركيا في ليبيا يعتبر احتلالاً والجميع يرفض ذلك في ليبيا ومن معظم الدول.