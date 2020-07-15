اليمن – افاد مراسل RT في اليمن، امس إن اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد.

واتهم المركز الإعلامي لقوات الانتقالي القوات الحكومية اليمنية بخرق الهدنة وشن هجوم على مواقع الانتقالي بالطرية والشيخ سالم.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة الشيخ سالم بعد حوالي ربع ساعة من قصف مدفعي مكثف، نتج عنه دوي انفجارات باتجاه مواقع الطرفين.

وأشارت إلى أن الاشتباكات توسعت مغرب اليوم إلى وادي سلا، حيث تسمع أصوات إطلاق نيران كثيفة وانفجارات.

وقبل يومين اندلعت اشتباكات محدودة في وادي سلا، توقفت بعد قرابة ساعتين من بدايتها.

وتشهد مناطق التماس الواقعة بين مدينة زنجبار التي تسيطر عليها المجلس الانتقالي ومدينة شقرة التي تسيطر عليها قوات الجيش اليمني، مواجهات للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توقفت خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، تزامنا مع وساطة سعودية وبدء مشاورات بين الطرفين برعاية سعودية في الرياض.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية