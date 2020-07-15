ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على أن تركيا تدق طبول الحرب وتستمر في إرسال المرتزقة ودعم المليشيات لذلك الشعب الليبي أمام خيارين لا ثالث لهما.

امغيب أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إلى أن الخيارات أمام الشعب الليبي إما الدفاع عن أرضهم وعرضهم ومقدراتهم وشرفهم وكرامتهم وبالتالي حياة تسر الصديق أو ممات يغيظ العدى.

وأضاف” أو الاستكانة والخنوع للغزاة الأتراك ودول أخرى تسعى لإذلال شعبنا ونهب ثرواتنا وتقسيم بلادنا وجعلها دولة فاشلة تسيطر عليها المليشيات ويرتع فيها الاغراب من الإرهابيين وغيرهم”.