تركيا – ذكرت وزارة النقل التركية، أن روسيا وتركيا اتفقتا على بدء الرحلات الجوية المتبادلة اعتبارا من اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول”.

وعلقت الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا بسبب أزمة فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وتم استئناف الرحلات داخل تركيا في منتصف يونيو الماضي، ووسعت تركيا الرحلات في شهر يوليو الجاري، ومن المتوقع زيادتها في أغسطس المقبل لتشمل دول عديدة في الشرق الأوسط.

أما روسيا فقد أعلنت أن استئناف الرحلات لبعض الوجهات الدولية سيتم 15 يوليو الجاري.

وأوضحت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، في وقت سابق، أن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية مع الدول التي لا يزيد فيها عدد الإصابات بكورونا عن 40 شخصا بين كل مائة ألف شخص، وشريطة ألا يزيد معدل الارتفاع اليومي في حصيلة الإصابات هناك خلال الأسبوعين الأخيرين عن 1%.

المصدر: وكالات