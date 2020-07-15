ليبيا – جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو التأكيد على سعي بلاده ضمن إطار عملية برلين من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا وذلك لدى استقباله أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

الخارجية الايطالية أكدت في بيان صدر اعقاب اللقاء بمقر الوزارة في روما وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية الالتزام ببذل الجهود من اجل إطلاق حوار ليبي- ليبي شامل للتوصل لحل سياسي للأزمة، معتبرةً أنه من شأن عقيلة صالح تقديم مساهمة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.

كما تناول اللقاء بين الجانبين امكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط حيث شدد دي مايو في هذا الصدد على أن الاستئناف الفوري لاستغلال الموارد الطبيعية الليبية سيكون له أثر إيجابي لن يقتصر على اقتصاد البلاد ورفاه الليبيين بل أيضًا على آفاق المفاوضات في المجالين السياسي والأمني.