صحيفة: طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة

صحيفة: طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة

اليابان – أفادت صحيفة “أساهي” اليابانية بأن العاصمة طوكيو قررت ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات، وذلك بعد تسجيل مستويات قياسية للإصابات بالفيروس.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 إصابة يوم الجمعة حيث أظهرت الاختبارات بين العاملين في مناطق البغاء بالعاصمة إصابات في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من العمر.

جدير بالذكر أنه رغم ارتفاع عدد الإصابات، إلا أن الحكومة اليابانية أصرت الأسبوع الماضي على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم اليابان 21839 حالة، وحصيلة الضحايا 983 شخصا حتى يوم الثلاثاء 14 يوليو. وتشكل العاصمة طوكيو إحدى أكبر البؤر لتفشي الفيروس في البلاد.

المصدر: رويترز