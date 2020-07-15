ليبيا – طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة رفع حالة الطوارئ القصوى بأقسام الاسعاف والطوارئ في سرت ومستشفى ودان والعافية بالجفرة.

‏‎عقوب دعا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى وضع خطة لتمديد العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الاولية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة وذلك وفقاً لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020.

وأضاف وزير الصحة أن الحكومة الليبية تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مؤكداً على أن هذه التوجيهات جاءت في اطار سعي الحكومة الليبية لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ و الخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت وما جاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة في صدها و حربها للعدوان الصارخ من الأتراك ومن في صفهم من الخونة والجماعات الارهابية والإجرامية لتطهير ليبيا من المجاميع المتطرفة والخارجين عن القانون بحسب قوله.

وأكد وزير الصحة على ضرورة تنفيذ خطة الوزارة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بعدة تمركزات ونقاط ثابتة للإسعاف بعدة مناطق بالمنطقة الغربية من اجدابيا والبريقة وصولاً لمدينة سرت بهدف توفير الاستجابة السريعة الفعّالة لحالات الطوارئ خلف القوات المسلحة بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات الطبية.

كما تابع: “إن البلاد تمر بتحديات كبيرة ولابد من تظافر كافة الجهود وعلى كافة المهن الطبية والطبية المساعدة والالتزام الكامل بالتواجد بأعمالهم والتقيد بتنفيذ التعليمات والعمل بخطة الطوارئ ورفع الجاهزية الطبية”.

وشدد على أهمية الإبقاء على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داعياً إلى اهمية التزام الأسر بالتباعد الاجتماعي خاصة في ظروف استثنائية ومرحلة فارقة من تاريخ ليبيا عنوانها الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الجميع لأجل الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.