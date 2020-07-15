العراق – أكد تقرير لوكالة “فرانس برس”، ان انتشار الفيروس أعطى دفعة إيجابية للمزارعين العراقيين.

وأوضح التقرير الذي أعدته الوكالة، عن أوضاع القطاع الزراعي في ظل جائحة كورونا، ان المزارعين في العراق تمكنوا خلال الازمة من إثبات قدرتهم على توفير احتياجات السوق عبر المنتج المحلي فقط، من دون الحاجة إلى استيراد المنتجات من الدول المجاورة، والتي كانت تؤدي في السابق الى خسارات كبيرة للزراعة المحلية بسبب انخفاض أسعارها، وقلة الدعم الحكومي للقطاع، مبينا ان قيام السلطات العراقية بإغلاق الحدود، جعل المزارع العراقي أمام تحد لإثبات أنه يستطيع أن يوفر السلة الغذائية للعائلة العراقية.

وأشار التقرير في هذا السياق الى الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات ومن بينها البطيخ الذي تنتجه محافظة الديوانية وتصدره الى جميع المحافظات، والرز الذي يعتبر من اجود الأنواع بالعالم، فيما نقلت الوكالة عن مزارع عراقي قوله، إن غلق الحدود هذا الموسم وفر فرصة ذهبية للفلاح العراقي بتسويق المنتج المحلي.

وكالات