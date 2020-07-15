ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري النائب يحيى الكدواني إن المجلس صاحب الحق في إصدار أي قرارات تصب في صالح الشعب الليبي ووحدة أراضيه وأمنه القومي.

الكدواني وفي تصريحات لراديو “سبوتنيك” الروسي أمس الثلاثاء أشار إلى أن مصر تعتبر الشعب الليبي امتدادا للشعب المصري وأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر يهمها الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي ومساندة إرادته لتحقيق الاستقرار.

وأوضح حول إمكانية تدخل مصر عسكريا في ليبيا أن مصر حددت خطا أحمر إذا تجاوزته الميليشيات المسلحة فسيكون لمصر موقف رادع دون تردد.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن مصر ترفض اللجوء للحل العسكري ولن تلجأ إليه إلا للضرورة القصوى وهي قادرة على ردع أي قوة.

عضو لجنة الدفاع والأمن القومي شدد على أن الجيش المصري سيكون خلف القبائل الليبية وخلف الجيش الليبي للمساندة، مؤكدا أن مصر تستطيع الوصول إلي أبعد من طرابلس إلا أنها ملتزمة بالخط الأحمر سرت والجفرة.