مصر – أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، امس أن يوم الخميس 30 يوليو الجاري هو وقفة عرفة على أن يكون 31 من الشهر ذاته هو أول أيام عيد الأضحى.

وأوضح المعهد في بيان له أن يوم الثلاثاء 21 يوليو هو المتمم فلكيا لشهر ذي القعدة 1441 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة يوم الأربعاء 22 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيا يوم الخميس 30 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 31 يوليو.

ومن المتوقع أن تقرر مصر إقامة صلاة “عيد الأضحى” في المنازل، بعدما أجازت هيئة كبار العلماء بالأزهر في مصر صلاة العيد في المنازل، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي وباء كورونا.

المصدر: وكالات