انجلترا – أعلن الناطق باسم الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، أن ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، سيصبح أصغر شخص يحصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر، تقديرا لحملته لمساعدة الأطفال.

ونال مهاجم منتخب إنجلترا، راشفورد، إشادة واسعة بعد نجاح حملته لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلة الصيفية في بريطانيا، مشيرا إلى أنها كانت مصدر دعم له في طفولته.

وسينضم اللاعب البالغ 22 عاما إلى أسطورتي النادي، أليكس فيرغسون وبوبي تشارلتون، في نيل الدكتوراة الفخرية.

وقال راشفورد لموقع ناديه على الانترنت “إنه يوم فخر لي ولعائلتي، عند النظر إلى الأسماء التي نالت هذا التقدير في الماضي أشعر بالتواضع”.

وأضاف: “لا يزال الطريق طويلا لمكافحة فقر الأطفال في البلاد، لكن الحصول على هذا التقدير من مدينتي يعني أننا نمضي في المسار الصحيح، وهذا يعني الكثير”.

وساعد راشفورد في جمع نحو 20 مليون جنيه إسترليني (25,22 مليون دولار) مع مؤسسة فير شير لإمداد العائلات بالوجبات خلال جائحة “كوفيد-19”.

المصدر: “رويترز”