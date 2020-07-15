ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي السابق فرانكو فراتيني إن تركيا تستغل عدم وجود قادة حقيقيين في أوروبا حتى تواصل تدخلها في ليبيا من خلال دعم الميليشيات الموالية لحكومة فائز السراج في طرابلس.

فراتيني وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء أضاف أنه كان على روما أن تطلب صراحة من تركيا أن تتوقف عن التدخل في الشأن الليبي.

وأوضح الوزير السابق أن إيطاليا القريبة جغرافيا من شمال أفريقيا منشغلة بالملفات الاقتصادية عما يدور في ليبيا والبحر المتوسط.

وأورد الدبلوماسي الإيطالي أنه على حكومة فائز السراج في طرابلس أن توقف محاولات التقدم صوب كل من سرت والجفرة.

وفيما يتعلق بتعامل واشنطن مع الملف الليبي، قال فراتيني :” إن الولايات المتحدة لا تلعب دورا إيجابيا للأسف وهو ما يعرقل فرص حل الأزمة”.