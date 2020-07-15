وزير الطاقة الروسي: تقليص تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا يتماشى مع اتجاهات السوق

وزير الطاقة الروسي: تقليص تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا يتماشى مع اتجاهات السوق

روسيا – أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، بأن تقليص تخفيضات إنتاج النفط إلى 7.7 مليون برميل يوميا انطلاقا من أغسطس المقبل يتماشى مع اتجاهات سوق النفط العالمية.

وجاء تصريح الوزير الروسي خلال انعقاد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول “أوبك+”، والذي جرى بواسطة تقنية الفيديو.

وأضاف وزير الطاقة الروسي، أن الطلب العالمي على النفط يتعافى، وذلك في ظل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها “أوبك+” واستئناف الأنشطة الاقتصادية في دول العالم.

وأكد أنه يتعين على الأعضاء المتراخين في تنفيذ تعهدات اتفاق “أوبك+” التعويض عن فائض الإنتاج في الفترة القادمة.

وقال إن “تنفيذ المرحلة الجديدة من الاتفاق لا يعفي الدول الأعضاء (في أوبك+) من مسؤولية التعويض عن التخفيضات التي لم تنفذها في مايو ويونيو”.

وأضاف الوزير الروسي، أن الالتزام الصارم بالاتفاق أمر شديد الأهمية، كما أن استمرار الجهود المشتركة في “أوبك+” مهم أيضا.

وحذر من أن احتمال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا قد يؤثر على سوق النفط، حيث أن أزمة كورونا قوضت نحو ثلث الطلب العالمي على الخام.

وتخفض دول مجموعة “أوبك+” إنتاجها النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي، وبعد يوليو الجاري، سيتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات