عمان – ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 0.7 بالمئة على أساس شهري في يونيو/حزيران الماضي، إلى 12.07 مليار دينار (17.01 مليار دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بلغت 11.98 مليار دينار (16.89 مليار دولار)، بنهاية مايو / أيار الماضي.

وتحسنت قيمة الأصول الأجنبية في المملكة، على الرغم من التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، وما رافقها من تراجع في الصادرات وتوقف قطاع السياحة بالكامل.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الخميس، ارتفعت الأصول الاحتياطية على أساس سنوي بنسبة 4.6 بالمئة، من 11.53 مليار دينار (16.25 مليار دولار)، في يونيو 2019.

وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية للأردن، حوالي 12.069 مليار دينار (17.014 مليار دولار) بنهاية 2019.

وبحسب البنك المركزي، فإن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن 7 أشهر، “ومع انخفاض الاستيراد بسبب كورونا، فإنه سيكفي مدة أطول.. ولمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 أشهر”.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في الأردن على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، والدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

الأناضول