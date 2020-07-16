إيطاليا – أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف إيفان يوريتش مدرب فيرونا مباراة واحدة وتغريمه 15 ألف يورو بسبب الإساءة للحكام خلال المباراة التي خسر بها فريقه أمام روما 2-1.

وعوقب الكرواتي يوريتش بطرده من الملعب بعد الاعتراض على الحكم عقب احتساب ركلة جزاء لروما في الدقيقة العاشرة أمس الأربعاء، سجل منها الفرنسي جوردان فريتو الهدف الأول في اللقاء.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي اليوم الخميس، إن المدرب تعرض للعقوبة والغرامة بسبب “توجيه تعليقات تفتقر للاحترام للحكام إلى جانب إطلاق عبارات مسيئة نحو مساعدي الحكام”.

وسيغيب يوريتش عن دكة بدلاء فريقه الذي يحتل المركز التاسع، عندما يستضيف أتلانتا صاحب المركز الثاني يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

المصدر: رويترز