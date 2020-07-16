المنامة – أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، أحكاما حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل، و3 بنوك إيرانية.

ووفقا لما نشرته النيابة العامة في مملكة البحرين، فقد صرح رئيس النيابة البحرينية محمد جمال سلطان بأن “إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ 14 مليون دينار (نحو 37.1 مليون دولار)، وتم الحكم بمصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة”.

وأعلنت النيابة البحرينية سابقا أن “تحقيقاتها كشفت مخططا مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال”.

(الدينار البحريني = 2.65 دولار)

المصدر: “النيابة العامة البحرينية”