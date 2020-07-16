ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أوضاع بلدية الجفرة وذلك خلال استقباله لعضو مجلس النواب عن الدائرة السيد إسماعيل الشريف.

الثني ناقش مع النائب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي احتياجات بلدية الجفرة في كافة القطاعات الخدمية وآليات توفيرها.

وثمن دور بلدية الجفرة وأهلها الذين انحازوا للشرعية، متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه.

بدوره ثمّن عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف دور الحكومة الليبية ورئيسها الثني لكونها حكومة تمثل كل الليبيين وتقدم خدماتها لهم كافة.