ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق إن زيارة وفد القبائل إلى مصر يأتي لمناقشة العديد من الأمور.

الحليق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس أوضح أن القبائل الليبية تطالب بمساندة عربية إلى جانب مصر وأن تصطف الدول العربية إلى جانب القوات المصرية والليبية لتحرير كامل التراب الليبي.

وأشار إلى أن اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهدف للتأكيد على مطالبة البرلمان الليبي من الجانب المصري الدفاع عن الأمن القومي للبلدين، مؤكدًا أن وفد المشائخ يمثل كافة قبائل ليبيا باستثناء بعض المناطق والقبائل القليلة في مصراتة والغرب الليبي.

وأعرب عن أمله في وقوف كل من السعودية والبحرين والإمارات والأردن وسوريا ودول المغرب العربي لتحرير التراب الليبي، مطالبا بضرورة فرض عقوبات اقتصادية ووقف أي تعاملات تجارية أو استثمارية مع تركيا.

الحلق شدد على ضرورة اتخاذ جامعة الدول العربية مواقف أكثر صرامة وكذلك البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الذي يسعى لاستقلال وسيادة دولته.