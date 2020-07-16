ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس في اجتماع عقده مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي مستجدات الأوضاع في ليبيا.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي للسراج عدد من ملفات التعاون المشترك ومن أهمها ملف التعاون في مجال الأمن والذي يشمل بناء القدرات الأمنية وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب.

كما بحث الاجتماع الخطوات التمهيدية لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام من المناطق التي كانت تحت سيطرة من وصفهم السراج بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية).

وتناول المجتمعون موضوع اغلاق المواقع النفطية والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم حسب قولهم.

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي: “عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق، ومحمد سيالة، والعضو المقاطع لمجلس النواب عن مصراتة فتحي باشاآغا، نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي ابراهيم الصادق الشقف، السفير الليبي لدى الإتحاد الأوروبي عبد الحافظ قدور، مدير الإدارة الأوروبية بخارجية الوفاق حاجي دهان”.

كما حضره الوفد المرافق للوزيرة كل من :”السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني،رئيس الأركان بوزارة الداخلية ماتيو بيانتيدوزي،رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو جيرياللي،مدير رئاسة مجلس الوزراء جيوفاني كارافيلي”.