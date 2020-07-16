ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الجيش في جاهزية تامة للتصدي لأي عدوان على سرت والجفرة.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أشار إلى أن تبجح أردوغان ومرتزقته وتلويحهم بالقوة وتصريحاتهم ستذهب أدراج الرياح عندما ينجح الجيش في نسف مشاريعهم الطامعة بالسيطرة على الحقول والموانئ النفطية قوت الشعب الليبي الذي تعهدت القيادة العامة للقوات المسلحة بالحفاظ عليه هو وكل حبة تراب في البلاد.

وأكد أن الدعم التركي كان موجود من الساعات الأولى عندما دعا أهالي المنطقة الغربية الجيش لضرب المرتزقة والإرهابيين.

كما لفت إلى أن الجيش دمر المئات من المدرعات والآليات التركية وقتل عددا من الضباط والجنود الأتراك الذين تقدموا تجاه خطوط التماس في المواقع الواقعة تحت سيطرة الجيش قبل انسحابها من المنطقة الغربية تكتيكيًا.

عضو مجلس النواب شدد على أن كل جنود وضباط الجيش على قلب رجل واحد تحت إمرة القيادة العامة وسنزلزل الأرض تحت أقدام الإرهابيين والمرتزقة في حال فكروا في التمادي والعودة للحل العسكري، مضيفاً:” لن نتحدث عن الدفاع عن سرت والجفرة فقط بل سنعود لمواقعنا التي انسحبنا منها وسنصعد من حدة المواجهة ضد العدو التركي في كل شبر من بلادنا”.