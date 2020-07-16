مصر – أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، امس عن تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و59 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر للمصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 4067 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن 591 متعافيا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وجاءت أرقام اليوم دليلا على تراجع الإصابات والوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” (الذي يسببه فيروس كورونا) في مصر، بعد إعلان الوزارة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 929 إصابة جديدة بعدوى كورونا و73 حالة وفاة منذ يوم الاثنين الماضي.

المصدر: RT