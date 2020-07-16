ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن الفساد في البلاد انتشر وتمدد حيث اصبح مترامي الأطراف وبجوانب متعددة سواء على الصعيد الأمني أو المالي أو السياسي وغيرها، مشيراً إلى أن الأمر وصل في ليبيا إلى شبه انعدام الإيرادات.

الغرياني لفت خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الإيرادات في ليبيا أغلبها من النفط بخلاف إيرادات الاتصالات والجمارك التي تدر بعض المليارات بالإضافة للجبايات من بعض الجهات لكن كل هذه المصادر انعدمت حالياً.

وأضاف :”حسب توقع الاقتصاديين المتخصصين فإن قطاع الاتصالات كان يجبى أرباح تصل في العام إلى 3 مليارات لكن الآن صفر بل أصبح عليها ديون بسبب الفساد المالي، الإيرادات لا تذهب في المسار الصحيح لها وتصرف هنا وهناك بقوانين طوارئ وأزمات وغيرها من الأمور والجمارك لا يوجد منها دخل مثلما كان في السابق ما الذي يجعل الناس لا يدفعون الإيرادات خاصة في الكهرباء والجمارك بسبب عدم وجود قانون ، حيث يستطيع الليبي أن يدخل السلعة تحت حماية المليشيات نتيجة الفساد الأمني ولا يدفع شيء”.

وأردف :” الإشاعات التي تصدر الآن خطيرة كالتحاور مع حفتر على النفط ووضع دخله في مصارف أجنبية لتتحكم في الدخل الليبي خيرات ليبيا يستولي عليها الدول الغربية والمال تحت أيديهم ولا يعطونا منه إلا حسب ما يشاؤون هذا خطير، ليبيا كلها بيعت من مشروع الصخيرات وسيتحكم فيها حكم مستبد وسليها حياتها وأمنها وبقي النفط فقط الذي تجري المفاوضات عليه بحيث يكون حفتر له ضلع فيه وتعطي له أو لغيره”.

كما زعم أنه تم إبرام عقود بمئات الملايين لوزارة الصحة وشركة الكهرباء دون أي يكون لها فائدة على أرض الواقع لأ جميعها تذهب إلى الجيوب الخاصة واللصوص ولا يستفيد منها المواطن، لافتاً إلى أن المليارات تذهب لقطاع الصحة والمستشفيات العامة دون أن تتم رؤيتها على أرض الواقع.

واعتبر أن الفساد الإداري مُتجذر وبالنسبة للتعيينات سكان ليبيا البالغ عددهم 8 مليون لا يقل عن 40% منهم موظفين يتقاضون الرواتب ، متسائلاً :” هل الرئاسي الذي يتحكم في ليبيا وبكل مواردها لا يستطيع أن يغير مسؤول في مؤسسة الكهرباء؟ ويستبدله بأشخاص صالحين؟ ألا يرى هذا الفساد والظلم وما يعانيه قطاع التعليم؟”.

وتابع القيادي الموالي لتركيا :” الفساد المالي والإداري زادت والخصومات التي نشأت بين المسؤولين الرئاسي ومؤسسة النفط والمركزي تنعكس بشكل سيء على الوطن، الخسارة ليست على الوطن فقط لذلك أقول لهؤلاء المسؤولين الخسارة عليكم أنفسكم لأنكم لا تشعرون بالخوف إلا إذا وصل الأمر لكم”.

الغرياني دعا الجهات المعنية إلى الجلوس والتوافق والنظر في مصالح المسلمين، معتبراً أن من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) يتربص بهم ويتظاهر أنه يريد مصلحة ليبيا وجمع كلمتها لكنه في الواقع يكرس الفرقة والشقاق بين الليبيين ويدعم الحروب بكل قوة حسب زعمه.

واختتم حديثه:” المجتمع الدولي إن تكلم لا يتكلم باسم عقيلة صالح وهو أول ما يعلم أن صالح ليس معه أحد الآن والجماعة الذين معه تركوه لوحده وهم يستقبلونه في الدول ومن هم في طرابلس لا يحسب لهم حساب، المجتمع الدولي لا يبحث إلا على الشقاق أو النزاع وعلى من يريد أن يفرق ليبيا لأن عقيلة صالح هو من أصدر بيان هذه الإيام وطالب بالسيسي أن يدخل جيشه ما رأينا خيانة وعمالة كبرى كهذه لا يفعلها رجل له مكان بين الأمة والناس”.