ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في تصريح صحفي له عقب وصوله إلى أرض الوطن، على حق الشعب الليبي الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة.

المستشار صالح عبر بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس عن امتنان وتقدير الشعب الليبي ومجلس النواب لما يقدمه الأخوة في جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم لليبيا وشعبها لمواجهة كافة الأخطار المحدقة ببلدينا في تجسيد للتضامن العربي.

كما شدد على دعم مجلس النواب لجهود الإتحاد الأوربي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي تقوم به تركيا الآن.

ونوّه على التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر “برلين” وإعلان” القاهرة”، داعياً الجميع إلى عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة ووقف إطلاق النار بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي بهيئة الأمم المتحدة بما في ذلك توريد المعدات العسكرية واستئجار المرتزقة.

وفي الختام دعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة وقف الدعم لجميع الأفراد والجماعات الإرهابية.