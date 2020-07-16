الولايات المتحدة – انخفض سهم شركة “تويتر” مساء الأربعاء بنحو حاد، بعد هجوم تاريخي لهكرز، حيث تم اختراق حسابات مشاهير وقادة على شبكة التواصل الاجتماعي.

ووفقا لوسائل إعلام فقد تراجع سهم “تويتر”، بحلول الساعة 10:44 بتوقيت غرينتش، بنسبة 3.3%.

وانخفضت بذلك القيمة السوقية لشركة “تويتر” بنحو مليار دولار خلال ساعة من التداولات.

وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة هكرز اخترقت بشكل متزامن حسابات في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي لبيل غيتس، وإيلون ماسك، وباراك أوباما، وجيف بيزوس، ومايكل بلومبرغ، ومغني الراب كاني ويست، بالإضافة إلى حسابات شركات مثل “أبل”.

ورغم هبوط سهم “تويتر” خلال التعاملات إلا أنه أغلق تعاملات أمس على ارتفاع.

المصدر: “finanz.ru”