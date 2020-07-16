روسيا – أعلن يفغيني سافين اليوتيوبر ولاعب كرة القدم الروسي السابق عبر صفحته في “إنستغرام” جمع مبلغ 10 ملايين روبل لعائلة لاعب لوكوموتيف موسكو إينوكينتي ساموخفالوف الذي توفي بأبريل الماضي.

وكتب سافين عبر صفحته في “إنستغرام” التي يتابعها حوالي 750 ألف شخص، اليوم الخميس: “شكرا لكم، في يوم واحد جمعنا 10 ملايين روبل (150 ألف دولار)، وبفضلكم سينتقل تيوما وأمه للعيش في شقتهم الخاصة. مرة جديدة أثبتنا أننا عائلة كرة قدم كبيرة واحدة”.

وبادر سافين الذي يدير صفحة “يوتيوب” تحمل اسم “КраСава” تحوي مليون مشترك، بفتح باب التبرع أمس بهدف شراء شقة لزوجة وابن ساموخفالوف، بعد أن صرحت والدة ساموخفالوف بأنها طلبت من رئيس نادي لوكوموتيف، فاسيلي كيكنادزي، شراء شقة لعائلة ابنها كونه كان المعيل الوحيد لهم ويقيمون بالآجار.

وحسب قول والدة ساموخفالوف، رفض كيكنادزي طلبها بحجة عدم توافر النقود في الوقت الحالي.

يذكر أن ساموخفالوف توفي في الـ20 من أبريل الماضي بسكتة قلبية مفاجئة عن عمر 22 عاما أثناء تدريبات كان يقوم بها في الحجر المنزلي للمحافظة على لياقته البدنية.

ونعى نادي العاصمة الروسية لاعبه حينها في بيان قال فيه: “توفي اليوم مدافع (كازانكا) إينوكينتي ساموخفالوف. تاركا وراءه ابنا وزوجة. لقد كان شخصا طيبا وودودا وصديقا جيدا. نقدم تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه”.

يذكر أن الراحل الشاب كان يلعب في الفريق الرديف لنادي لوكوموتيف والذي يدعى “كازانكا”.

المصدر: rsport.ria.ru