العراق – اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اندلاع حريق كبير في منطقة المنصور ببغداد، فيما اشارت الى انقاذ اربعة اشخاص.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه “تمكنت 15 فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف تابعة الى مديرية الدفاع المدني بقيادة السيد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان من السيطرة وانقاذ واخماد حادث حريق كبير اندلع صباح هذا اليوم الخميس داخل سوبر ماركت جواهر في منطقة المنصور خلف مطعم الساعة تحديدا”.

واضافت ان “فرق انقاذ الدفاع المدني باشرت باقتحام المبنى المشتعل واخراج اربعة عمال اثنين مواطنين عراقيين واخرين من الجنسية البنغالية محتجزين في الطابق الثاني من السوبر ماركت المذكور ليتم بعدها تنفيذ إجراء الإسعافات الأولية لهم ونقاهم الى المستشفى القريبة بواسطة عجلات اسعاف الدفاع المدني المشاركة في الحادث بالتزامن مع عمليات الاخماد والسيطرة على النيران من خلال جهد أبطال الدفاع في جانب بغداد الكرخ”.

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يذكر ان فرق الأطفاء استعانت بعجلة السلم المخصصة لعمليات الانقاذ والاطفاء للأماكن المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج لتنفيذ اعمالها بعد ان طوقت النيران من الاتجاهات الاربعة ومنع انتشارها الى الدور السكنية المجاورة لمحل الحادث والتي كادت النيران ان تفتك بها وتسبب خسائر بشرية واقتصادية.

واكدت المديرية انه “تم انهاء الحريق بشكل كامل بعد إتمام عمليات الانقاذ والاخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية في السوبر ماركت”، لافتة الى انه “تم استدعاء خبير الادلة للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق”.