روسيا – يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، شبه جزيرة القرم، حيث سيحضر مراسم وضع عارضة سفن جديدة للبحرية الروسية، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن بوتين سيزور مصنع “زاليف” لبناء السفن في مدينة كيرتش (بأقصى شرق شبه جزيرة القرم)، حيث سيشارك، في مؤتمر عبر الفيديو مع مجمعين آخرين لبناء السفن، تقام فيهما أيضا مراسم إطلاق بناء سفن جديدة.

وكان مصدر في قطاع الصناعات الحربية الروسية قال لوكالة “نوفوستي”، في ديسمبر الماضي، إنه من المخطط أن تتم في مصنع “زاليف”، خلال العام 2020، إطلاق بناء سفينتين فريدتين بديلتين لحاملتي مروحيات من نوع “ميسترال”.

وقال المصدر نفسه إن تسليمهما للأسطول الحربي الروسي قد يتم في السنتين 2025 و2026.

واندلعت الفضيحة حول تسليم سفينتي “ميسترال” لروسيا من قبل فرنسا في العام 2014، بعد ثلاثة أعوام من توقيع صفقة بقيمة 1,2 مليار يورو بين شركة DCNS/STX الفرنسية والوكالة الروسية لتصدير الأسلحة. وكان من المخطط أن تسلم فرنسا أولى السفينتين، وهي “فلاديفوستوك”، في نوفمبر 2014، غير أن باريس قررت تجميد الصفقة على خلفية الأحداث في أوكرانيا وفرض عقوبات ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي