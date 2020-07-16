بيلاروسيا – كشف مسؤول بيلاروسي أن شحنة ثانية من النفط الخام الأمريكي بحجم 80 ألف طن ستصل إلى بيلاروس في أغسطس المقبل.

وقال مدير الشركة البيلاروسية لتكرير النفط “بيل نيفت خيم” ألكسندر تيشينكو، إنه “من المخطط أن تصل شحنة ثانية في أغسطس المقبل، الآن الحديث عن ناقلة نفط في ميناء بومونت، والتي ستنقل 80 ألف طن من النفط الخام من صنف White Eagle Blend إلى بيلاروس”.

وأضاف تيشينكو أن الناقلة من المفترض أن تصل إلى ميناء كلايبيدا في ليتوانيا في 6 – 8 أغسطس المقبل.

وأشار إلى النفط من ميناء كلايبيدا سيتم شحنه بواسطة السكك الحديدية إلى محطة تكرير في بيلاروس.

المصدر: “نوفوستي”