الولايات المتحدة – يستعد أسطورة الملاكمة مايك تايسون لعودته إلى الحلبة ولكن قبل ذلك سيشارك في برنامج تلفزيوني “أسبوع القرش” من خلال الانخراط في تحد ملحمي ضد سمكة قرش بيضاء كبيرة.

وسيظهر بطل الوزن الثقيل السابق في برنامج Shark Week السنوي التلفزيوني الصيفي على قناة ديسكفري، لمدة أسبوع.

ولم يعلن بعد عن تفاصيل التحدي وليس واضحا بعد كيف سيكون التحدي بين الملاكم السابق البالغ 54 عاما وسمكة القرش.

وأعلن المسؤولون عن البرنامج ان أسماك القرش التي شاركت في تصوير الحلقة مع تايسون لم يصب أي منها بضرر.

وقال تايسون عن التحدي: “لقد وافقت على المشاركة في هذا التحدي للتغلب على المخاوف التي ما زلت أتعامل معها في الحياة”.

وتابع: “كما أريد التغلب على خوفي من العودة إلى الحلبة في سن 54 عاما”.

وسبق للبطل الأولمبي الأمريكي مايكل فيلبس التسابق مع سمكة قرش كبيرة عام 2017.

وسبق أن صرح مايك تايسون البالغ 53 عاما، بأنه يفكر بالعودة للملاكمة من أجل جمع أموال للمؤسسات الخيرية، ونشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيه عن تدريباته الجديدة.

يذكر أن مايك تايسون أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة “الفن النبيل” بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة.

ووضع مايك تايسون حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، بعد أن حقق 50 انتصارا على حلبات الملاكمة، مقابل ست هزائم.

المصدر: mirror