ليبيا – قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الايطالي مارتا جراندي إن إيطاليا لا تؤمن بالحل العسكري للأزمة الليبية.

جراندي وفيما يتعلق مشاركة إيطاليا في المزيد من البعثات الدولية ووفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية أوضحت أن روما تشارك بنشاط في تنفيذ الآليات الخاصة بمبادرة برلين التي تدعم إطلاق ثلاث مسارات للحوار الليبي.

وشددت البرلمانية الإيطالية على الأهمية الاستراتيجية لمواصلة الالتزام الإيطالي في ليبيا بناءً على طلب حكومة الوفاق، مشيرة إلى أنه على المستوى الدبلوماسي فإن العملية الهادفة إلى مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا مهمة.