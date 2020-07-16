ليبيا – قال عضو خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق محمد الهاني إن اتفاقية التفاهم بين إيطاليا وليبيا حول مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لا تنافي حقوق الإنسان وهي تحاول الحد من ظاهرة الهجرة حسب الإمكانيات المحدودة والموارد المتاحة.

الهاني وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية أضاف أن ليبيا ضحية للهجرة غير الشرعية ولا تملك القدرة على مواجهة هذه الظاهرة لوحدها حيث أن الحل الجذري هو دعم دول أفريقيا جنوب الصحراء والتي تعد مصدر الهجرة وليست دولة عبور مثل ليبيا.

وأشار إلى أن مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا مكتظة بالمهاجرين من مختلف دول العالم بينما تزداد كل يوم أعداد قوارب المهاجرين التي يتم اعتراضها في البحر الأبيض المتوسط.

كما لفت إلى أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد محاولة الهجرة عبر المتوسط باتجاه إيطاليا وبقية أوروبا، منوها أن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر تعد بمثابة الموسم المفضل للمهاجرين لاستقلال القوارب ومحاولة الهجرة إلى أوروبا على الرغم من تفشي جائحة كورونا.